Spider-Man 4, il nuovo costume di Tom Holland nel MCU ispirato a Steve Ditko?

Il nuovo libro “Art of” riferito a Spider-Man: No Way Home ha dato modo all’artista che ha concepito il costume di Peter Parker che si vede alla fine del film di spiegare quale sia stato il suo approccio durante il lavoro e come abbia sperimentato alcune idee che potranno essere presenti in Spider-Man 4 per continuare a stupire i fan.

Dopo aver visto il Goblin con parti di armatura di Iron Man che sarebbe potuto essere presente in Spider-Man: No Way Home, è ora di tornare a parlare dei costumi presenti nel film condividendo le parole dell’artista che è stato dietro all’apprezzata ultima versione dell’eroe ragno che abbiamo potuto vedere nel finale del film diretto da Jon Watts.

Queste le parole di Ryan Meindering: “È un classico costume rosso e blu con un ragno che sempre più grande, un po’ influenzato dai ragni presenti sui costumi di Tobey e Andrew. Il viaggio che ha affrontato, il dolore che ha provato perdendo sia Tony che May e poi perdendo i suoi amici alla fine, ha permesso a Peter di arrivare a un punto in cui non è solo l’amichevole Spider-Man di quartiere. Ora è uno Spider-Man adulto. Si sta appropriando di quell’identità in modo forte. È un film così grande, e finire con una cosa del genere sembra giusto e meritato. Ora abbiamo uno Spider-Man a tutti gli effetti nel Marvel Cinematic Universe”.

Quindi l’artista ha spiegato come abbia cercato di sperimentare con diversi simboli e combinazioni di colori per poi spiegare che la prossima grande sfida sarà quella di realizzare il costume dello Spider-Man di Steve Ditko con il blu visibile solo ai bordi e il materiale che appare quasi del tutto nero: “La sfida sarà quella di realizzare questo modello nel mondo reale. È ancora nella mia testa. Cercherò di capirlo come possiamo farlo. So che un giorno esisterà del materiale con cui saremo in grado di farlo e sarà fantastico”.

Non sappiamo ancora quando uscirà il quarto capitolo di Spider-Man, con Tom Holland già in trattativa per il ruolo prima che lo sciopero bloccasse il tutto. In attesa di saperne di più vi lasciamo alla nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.