Spider-Man 4, su cosa non sono d'accordo Marvel e Sony? Grosse novità dal film

Mentre i fan si chiedono se Spider-Man 4 uscirà prima o dopo Avengers: The Kang Dynasty, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sul dietro le quinte dell'attesissimo nuovo film con Tom Holland che offrono un piccolo sguardo al diverso approccio voluto da Marvel Studios e Sony Pictures.

Anche se sappiamo che il film è in lavorazione ai Marvel Studios, ultimamente ci sono state voci secondo cui la compagnia di Kevin Feige e la Sony Pictures abbiano in mente due strade molto diverse da seguire con Spider-Man, con la Marvel che starebbe spingendo per realizzare una storia a livello di strada da connettere a Daredevil: Born Again e con Kingpin come villain, mentre la Sony vorrebbe creare una sorta di sequel di No Way Home schierando di nuovo Tom Holland insieme ad Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Ora, secondo il famoso scooper Can We Get Toast, potrebbe essere iniziata un'altra diatriba dietro le quinte: Sony infatti vorrebbe far uscire Spider-Man 4 nel 2025, mentre il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige avrebbe proposto il 2026: del resto il MCU nel 2025 uscirà già con Thunderbolts, I Fantastici Quattro, Captain America: Brave New World e Blade, senza contare che Daredevil: Born Again presumibilmente uscirà su Disney+ proprio nel 2025.

La data scelta da Sony per Spider-Man 4 sarebbe quella del 25 giugno 2025, ma le due case potrebbero scendere a compromessi e far uscire il film a Natale 2025, se necessario. Vi terremo aggiornati con tutte le prossime novità.