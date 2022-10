Spider-Man 4: confermata la data d'uscita del prossimo cinecomix con Tom Holland?

Quando uscirà Spider-Man 4? La Sony Pictures non ha ancora confermato la data d'uscita ufficiale del prossimo cinecomix con protagonista Tom Holland legato al Marvel Cinematic Universe, ma in queste ore un noto scooper potrebbe aver anticipato qualche importante dettaglio.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'insider My Time To Shine Hello ha risposto ad un follower che indicava una possibile data d'uscita per Spider-Man 4, corrispondente alla data del 12 luglio 2024: questa data è stata ufficialmente 'prenotata' dalla Sony Pictures per distribuire un film Marvel-Sony attualmente senza titolo e in corso di lavorazione, e secondo My Time to Shine Hello è proprio questo il giorno scelto dalla Sony per Spiderman 4, in un periodo, quello estivo, molto fortunato per il ragno della Marvel, dato che in passato aveva già visto Peter Parker tornare al cinema prima con Spider-Man: Homecoming e poi con Spider-Man: Far From Home.

Naturalmente non si tratta di una conferma ufficiale ma l'insider ha più volte dimostrato di essere in possesso di informazioni attendibili: vi invitiamo pertanto a rimanere sintonizzati in attesa di prossimi aggiornamenti.

Vi ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, Spiderman 4 sarà legato a Daredevil Born Again e porterà Peter Parker 'tra le strade' di New York prima dei prossimi eventi cosmici dei film degli Avengers: la serie con Charlie Cox uscirà nella primavera 2024, altro elemento che sembrerebbe coincidere con lo scoop di My Time to Shine Hello.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.