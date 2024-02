Spider-Man 4, come potrebbe intitolarsi il prossimo film con Tom Holland

In Spider-Man 4 ci sarà anche Kingpin?? Sul web rimbalzano rumour che vedrebbero il villain di Daredevil presente anche nel nuovo capitolo della saga con protagonista l’Uomo ragno di Tom Holland? Ma quale sarà il titolo di questo nuovo film?

Difficile dirlo, dato che ancora Marvel non ha rilasciato indizi in merito. Ciò che possiamo immaginare è che, considerato che Spider-Man 4 sarà l’inizio di una nuova trilogia con un Peter Parker ritornato nell’anonimato, il titolo non darà seguito alla “Home” saga. I primi tre capitoli difatti si chiamano in ordine: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home e Spider-Man: No way home.

Di conseguenza Marvel dovrà tirare fuori un titolo nuovo di zecca per il prossimo film, e non molto tempo fa alcuni fan avevano provato a immaginare la nuova pellicola tramite alcuni poster fan-made, tra cui uno che intitolava il film “The Spectacular Spider-man”. Tra i vari commenti un utente suggeriva: “Se dovessero effettivamente fare un'altra trilogia dovrebbero usare i titoli dei fumetti come titoli secondari Ad esempio: The Spectacular Spider-Man ,The Amazing Spider-Man, The Ultimate Spider-Man”. Tante opzioni sul tavolo, ma ancora nulla di certo. Non resta quindi che attendere aggiornamenti ufficiali da parte di Marvel. E il vostro titolo ideale per questo nuovo capitolo dell’Uomo Ragno quale sarebbe? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

E voi conoscevate il film Fan-made Spider-Man Lotus?