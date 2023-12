Spider-Man 4 come Civil War per gli eroi di strada: grosse novità sul film MCU

Dopo le indiscrezioni relative alla partecipazione di Daredevil e Ant-Man in Spider-Man 4, l'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios co-prodotto con Sony Pictures e con protagonista Tom Holland nelle ultime ore è tornato con prepotenza sulla bocca dei principali insider di settore.

Stando ad una valanga di informazioni fatte circolare dai soliti noti, come The Cosmic Circus, My time to shine hello, Can we get some toast, Daniel Richtman e Cryptic4K, l'attualmente sceneggiatura di Spider-Man 4 è descritta come una sorta di 'Civil War' per gli eroi di strada, con diversi personaggi messi fuori legge da un nuovo decreto legge creato dal neo sindacato di New York Wilson Fisk, alias Kingpin: da mesi si parla di questa ipotesi, con la sottotrama di 'Sindaco Kingpin' che prenderà probabilmente piede su Disney+ tra gli episodi di Echo e di Daredevil: Born Again, ma le nuove informazioni appena arrivate online faranno certamente la felicità dei fan di Peter Parker.

Per dare la caccia ai supereroi dichiarati fuorilegge, infatti, secondo le informazioni trapelate Kingpin metterà sulle loro teste una vera e propria taglia, il che chiaramente sguinzaglierà i peggiori criminali in città. In termini di eroi che appariranno nel film, infine, il leaker Cryptic4K afferma che Kate Bishop, Jessica Jones ed Echo sono attualmente previsti nella storia, oltre ai già citati Daredevil e Ant-Man.

Insomma, dopo il blockbuster Spider-Man: No Way Home, si prevede un altro film 'di gruppo' per Tom Holland, in vista dei prossimi Avengers? Restate sintonizzati.