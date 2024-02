Spider-Man 4, clamoroso: svelate immagini inedite del film mai fatto di Tobey Maguire

Spider-Man 4 di Sam Raimi è uno dei grandi Santi Graal della storia alternativa del cinema, e oggi uno dei film mai fatti più famosi di sempre è tornato a 'mostrarsi' grazie a due immagini promozionali inedite trapelate online.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, sul web sono emersi i packaging di prodotti di merchandising inutilizzati che la Sony aveva preparato in vista dell'uscita di Spider-Man 4, inizialmente prevista dallo studio per il 2011: offrono un sguardo inedito alla famosa versione del supereroe Marvel interpretata da Tobey Maguire, che indossa il suo iconico costume rosso e blu qui più scintillante che mai. In questo caso non possiamo che limitarci a tirare ad indovinare, ma considerato che lo Spider-Man di Sam Raimi ha sempre avuto lo stesso costume nei tre film della saga originale (e anche nel recente Spider-Man: No Way Home), possiamo supporre che anche in Spider-Man 4 la tuta di Peter Parker sarebbe rimasta identica a quella dei primi episodi, così come mostrata nel packaging di questi prodotti mai realizzati.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, Tobey Maguire tornerà ancora una volta nei panni di Spider-Man nel prossimo futuro, sia nell'atteso film d'animazione Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sia nel crossover Avengers: Secret Wars, capitolo finale della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

Per altri contenuti scoprite qual era il budget previsto per Spider-Man 4, che sarebbe costato quasi quanto Avatar: La via dell'acqua.