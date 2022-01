Spider-Man 4, clamorose indiscrezioni sul film con Tom Holland: ci sarà Miles Morales?

Tom Holland ha anticipato tanti sequel per Spiderman No Way Home, e in queste ore potrebbero essere emerse le prime indiscrezioni sul quarto capitolo della saga stand-alone del Peter Parker del Marvel Cinematic Universe.

ViewerAnon e MyTimeToShine, ovvero due dei principali scooper di Hollywood che in questi mesi hanno rivelato tantissime informazioni succose sui maggiori cinecomics in uscita (da The Batman allo stesso Spider-Man: No Way Home), nella notte italiana hanno unito le forze per far circolare una clamorosa indiscrezione su Spider-Man 4: l'arrivo di Miles Morales.

Come potete vedere nel doppio tweet in calce all'articolo, infatti, ViewerAnon ha scritto: "Ho sentito che l'obiettivo principale di Spider-Man 4 è portare Miles Morales nel MCU. Peter lo incontrerà nel dopo No Way Home, mentre sta cercando di rimettere in sesto la sua vita, e nel corso del film il loro legame si intensificherà." Lo scooper in un precedente tweet aveva anticipato ai suoi follower di essere entrato in possesso di un'informazione significativa relativa al nuovo film di Spider-Man, della quale però non era sicuro al cento per cento come al solito in quanto arrivatagli da un solo 'informatore'. Tramite un sondaggio, i fan hanno comunque votato per fargliela rivelare, e in seguito il collega scooper MyTime è intervenuto per confermare: "Vero", ha ribadito retweettando il post di Anon.

Curiosamente, in questi giorni è circolata la voce secondo cui la Marvel avrebbe offerto a Jaden Smith un ruolo in Spiderman 4, voce che il figlio di Will Smith ha alimentato sui social postando una foto che lo ritraeva con indosso la maschera del supereroe. Voi cosa ne pensate? E' davvero giunto il momento dell'esordio live-action di Miles Morales? Ditecelo nei commenti.