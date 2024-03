Spider-Man 4, un Civil War col Multiverso? Tutto quello che sappiamo sul film

I rumor sul franchise di Spider-Man sono tornati a circolare prepotentemente negli ultimi giorni, proviamo a fare un punto della situazione su tutto ciò che sappiamo a proposito del nuovo episodio del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland.

Anzitutto, è stato riferito che Spider-Man 4 potrebbe essere una sorta di Civil War con elementi del Multiverso: questo perché, stando ai principali insider di settore, Sony Pictures e Marvel Studios starebbero negoziando i termini per trovare un accordo che accontenterebbe entrambe le parti, con la Sony intenzionata a realizzare un sequel diretto di Spider-Man: No Way Home con Tobey Maguire e Andrew Garfield (firmato ancora una volta da Jon Watts, regista della trilogia 'Home' del MCU) mentre la Marvel/Kevin Feige/Tom Holland che invece vorrebbero puntare su un 'film di strada' e su un crossover con Daredevil e altri vigilanti di New York (diretto da un nuovo regista).

Trovare un punto di incontro tra le due parti trasformerebbe Spider-Man 4 in un film 'di strada', con Daredevil e Kingpin come personaggi principali, che però coinvolgerà anche il Multiverso e il ritorno dei due 'vecchi' Spider-Man: nelle ultime ore, Thomas Haden Church, interprete di Uomo Sabbia, ha rivelato che Sam Raimi tornerà a dirigere Tobey Maguire in un film di Spider-Man, il che ha portato alcuni fan a credere che il duo si ritroverà o per questa formula di Spider-Man 4 dei Marvel Studios o per il futuro Avengers: Secret Wars.

Inoltre, una delle più recenti indiscrezioni vorrebbe l'esordio di Miles Morales nel MCU in Spider-Man 4, mentre alcuni scooper sostengono che 'la storia di Spider-Man Andrew Garfield continuerà al 100%' sebbene non in un film stand-alone.

