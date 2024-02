Spider-Man 4, chi potrebbe interpretare Miles Morales nel MCU? 4 attori ideali

Dopo i rumour che vedrebbero il debutto di Miles Morales in Spider-Man 4, in molti si chiedono chi potrebbe essere l’interprete ideale per il personaggio.

Tra le opzioni più suggestive ci sono 4 giovani attori. Il primo è Miles Brown, anni 19, attore e musicista affermato. Simile al personaggio non solo per il nome ma anche per l’aspetto, Brown ha recitato nella famosa comedy Black-ish. Chi ha già commentato l’ipotesi di un suo impiego nel film è RJ Cyler, protagonista nel film del 2017 sui Power Rangers. Queste le sue parole: “Vorrei sicuramente essere Miles Morales in Spider-Man. È il ruolo dei miei sogni, ad essere sincero, interpretare Miles Morales, perché so che sarei totalmente nerd per tutto il tempo, perché Spider-Man è il mio supereroe preferito. Ho un volante dell'Uomo Ragno, tappetini dell'Uomo Ragno, sono solo io. Questo è il mio ruolo perfetto, il mio ruolo ideale per il futuro. Piuttosto lontano, o in un altro momento, no?".

In lizza anche il giovane Jaden Smith, figlio del più grande e affermato Will. Già presente in film come Karate Kid e After Earth, per il giovane Smith il personaggio di Miles Morales potrebbe rappresentare un grande riscatto dopo gli ultimi anni lontano dal cinema. Per concludere c’è Cedric Joe, appena diciottenne e protagonista accanto a Lebron James nel nuovo Space Jam 2 oltre che in Woman of the Movement. L’attore scelto sarà protagonista anche nel live-action dedicato completamente a Miles Morales.

E voi avete altri suggerimenti per quanto riguarda il futuro interprete di Miles Morales? Fatecelo sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.