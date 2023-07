Spider-Man 4, quante chance ci sono perché il film con Tobey Maguire si faccia?

Inutile girarci attorno: sarebbe il sogno di tutti vedere lo Spider-Man 4 di Sam Raimi finalmente sul grande schermo. Anche a distanza di tanti anni, va bene lo stesso. Ma ci sono davvero possibilità per questo film? Proviamo a capirlo assieme.

I rumor su un possibile Spider-Man 4 si stanno davvero facendo insistenti in questi giorni. Vari insider riportano che negli studi di Sony se ne sta parlando e qualcuno che con Raimi ha lavorato si è anche sbottonato proprio su queste voci. Thomas Haden Church ha infatti citato i rumor su Spider-Man 4, quasi a voler stuzzicare i fan e dare l'idea che questo film possa vedere la luce. L'interprete dell'Uomo Sabbia nel terzo capitolo ha detto che ci sono queste discussioni e lui vorrebbe farne parte, almeno per un cameo.

Ragioniamoci un attimo: per Sony un film del genere potrebbe essere una scommessa già vinta. Il grande pubblico ha ormai capito che lo Spider-Man "principale" è quello di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe. Spider-Man: No Way Home ha spiegato a mezzo mondo che i tre Spidey appartengono a tre universi distinti. Cosa che ha sottolineato esplicitamente anche Across the Spider-Verse. E quindi non ci sarebbero problemi di continuity o difficoltà nel comprendere che non si tratta di un film MCU.

Il gigantesco successo di No Way Home poi era dovuto soprattutto alla (all'epoca probabile) presenza degli altri due Spider-Man, quindi un annuncio di Spider-Man 4 farebbe la gioia di tantissimi fan sia della prima ora che hanno visto la trilogia di Raimi al cinema sia di chi li ha recuperati dopo No Way Home. Viviamo in un momento di forte nostalgia del cinema supereroistico e un autore che rimette mano a una saga che ha fatto la storia del genere è già di per sé motivo di grande hype.

Poi c'è la questione del tempo: Sony non ha bisogno di correre con questo film, il focus è ovviamente puntato su Tom Holland, potrebbe lasciare carta bianca a Sam Raimi (così come è stato per gli autori di Across the Spider-Verse) e far uscire un film senza fretta ma con una qualità altissima, magari alla pari dei primi due capitoli. Non è un prodotto che deve seguire una tabella rigida o collegarsi ad altri millemila film o servire come trampolino per una fase successiva. Spider-Man 4 potrebbe essere il film che Sony non aveva permesso a Sam Raimi di fare (per la fretta) e che ora chiuderebbe la sua personale visione dell'Uomo Ragno. Magari riflettendo sull'età di Tobey Maguire e tutto il tempo che è passato.

E voi invece cosa ne pensate? Vorreste vedere lo Spider-Man 4 di Sam Raimi? Ditecelo nei commenti! Tra l'altro Tobey Maguire è pronto a tornare nel MCU.