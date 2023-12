Spider-Man 4, l'autore di Daredevil dirigerà il film? Jon Watts potrebbe non tornare

Continuano le novità su Spider-Man 4, l'attesissimo nuovo film del MCU: a pochi giorni dalle ultime dichiarazioni di Tom Holland, dal dietro le quinte del cinecomic è emersa in queste ore un'indiscrezione a dir poco interessante.

Stando a quanto rivelato dal noto scooper e insider Daniel Richtman, infatti, lo showrunner di Daredevil di Netflix Drew Goddard è la prima scelta per la regia di Spider-Man 4: nel caso in cui Jon Watts, l'autore della trilogia 'Home' del Marvel Cinematic Universe, dovesse scegliere di non tornare per dare il via a questa seconda trilogia dello Spider-Man di Tom Holland, i Marvel Studios avrebbero già preso contatto con Goddard.

È la prima volta che viene menzionata la possibilità di uno Spider-Man 4 senza Jon Watts, ma certamente la scelta di puntare su Goddard è quantomai interessante: in precedenza l'autore aveva già lavorato con i Marvel Studios, quando ai tempi della Saga dell'Infinito era stato scelto per apportare miglioramenti non accreditati alla sceneggiatura dei primi due film di Avengers, ma ovviamente i fan lo ricordano in primo luogo come showrunner della prima stagione di Daredevil di Netflix, supereroe che da mesi i rumor vogliono legato a Spider-Man 4.

Come regista, Drew Goddard è noto per aver diretto Quella casa nel bosco e Bad Times at the El Royale, ma scriverà anche la sceneggiatura del prossimo film di Ridley Scott. Vi terremo aggiornati.