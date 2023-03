Spider-Man, l'attore di Uomo Sabbia anticipa il ritorno del villain Marvel

Thomas Haden Church, attore che ha recitato in Spider-Man 3 di Sam Raimi nei panni del villain Uomo Sabbia e che è tornato ad interpretare il personaggio in Spider-Man: No Way Home, ha discusso del probabile futuro del villain Marvel sul grande schermo.

Dopo le dichiarazioni di Willem Dafoe sul possibile ritorno di Goblin, l'attore ha recentemente parlato con The DisInsider e ha rivelato che una buona parte della storia di Flint Marko è stata tagliata da No Way Home, e che da allora ci sono state alcune "conversazioni" con i dirigenti della Marvel e della Sony per riportare Uomo Sabbia in un altro film. "Avevamo un'intera storia che coinvolgeva sua figlia per No Way Home", ha spiegato Church. "Ma alla fine è stata tagliata. Del resto, c'erano così tante cose da fare con quel film... Ma ho incontrato Amy [Pascal, ndr] e Kevin [Feige, ndr], abbiamo avuto molte conversazioni al riguardo. Intendo, conversazioni sulla possibilità di vedere Uomo Sabbia in un nuovo film, in una futura iterazione della saga."

Naturalmente, con l'universo di Spider-Man quanto mai 'aperto', un possibile ritorno di Uomo Sabbia in un prossimo capitolo non è da escludere a priori: come sappiamo, infatti, la saga con Tom Holland targata MCU continuerà con nuovi film sia dedicati interamente a Peter Parker sia crossover con il resto degli Avengers, e con Avengers: Secret Wars pronto ad inglobare tutti i Multiversi Marvel (il film, secondo le indiscrezioni, avrà il primo incontro scontro tra Wolverine di Hugh Jackman e Spider-Man di Tobey Maguire) tutto è davvero possibile...senza contare l'universo di Spider-Man della Sony, con Andrew Garfield e i suoi fan in attesa di scoprire se e quando il suo Peter Parker avrà un nuovo film a disposizione per farsi valere.

