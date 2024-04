Spider-Man 4: in arrivo un triangolo tra Peter, MJ e Gatta Nera? Cosa sappiamo

Oltre alle voci su Sam Raimi per la regia di Spider-Man 4, nelle ultime ore sono emerse anche alcune possibili anticipazioni sulla trama del prossimo film dei Marvel Studios in collaborazione con Son Pictures.

Ancora una volta, le voci di corridoio sono tornate ad insistere sul fatto che in Spider-Man 4 ci sarà Gatta Nera interpretata da Sydney Sweeney, amatissima attrice di Tutti tranne te, che potrebbe ritrovare la sua co-protagonista di Euphoria Zendaya per la versione live-action del celeberrimo triangolo romantico dei fumetti composto da Spider-Man, MJ e Felicia Hardy: l'indiscrezione, nelle scorse settimane, è emersa dallo scooper Holy Field News, mentre il famoso insider My time to shine hello ha stuzzicato i fan scrivendo su X che 'Sydney Sweeney sta arrivando', facendo presumibilmente riferimento al MCU.

Da notare che al momento non ci sono prove che possano corroborare queste indiscrezioni, ma sarebbe quantomai curioso ritrovare Zendaya in un nuovo film di triangoli d'amore dopo l'uscita dell'imminente Challengers di Luca Guadagnino. Inoltre, l'esordio di Gatta Nera in Spider-Man 4 del MCU coronerebbe un antico sogno dei fan, dato che Sam Raimi aveva incentrato il suo Spider-Man 4 con Tobey Maguire proprio sull'arrivo di Felicia Hardy: che il regista voglia dirigere il film Marvel Studios perché consapevole dell'inclusione di Gatta Nera? Staremo a vedere.

Nel frattempo, ricordiamo che le riprese di Spider-Man 4 dovrebbero iniziare a settembre prossimo.

