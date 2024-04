Spider-Man 4 ha appena perso il secondo regista associato al progetto?

Dopo che a sorpresa Drew Goddard è stato annunciato come regista di Matrix 5 per Warner Bros Pictures, l'atteso Spider-Man 4 in queste ore potrebbe aver perso un altro nome associato da qualche settimana alla sua produzione.

Stiamo parlando di Justin Lin, regista di Star Trek e Fast & Furious che le indiscrezioni avevano dato qualche tempo fa come in pole position per assumere la guida della regia di Spider-Man 4: stando a quanto rivelato dal The Hollywood Reporter, infatti, Justin Lin è stato scelto da Amazon MGM per dirigere Stakehorse, un thriller poliziesco in sviluppo per lo studio.

Oltre a dirigere, Lin sarà anche produttore del progetto tramite la sua etichetta Perfect Storm Entertainment insieme a Todd Lieberman e Alex Young di Hidden Pictures. Andrew Schneider e Sal Gatdula di Perfect Storm sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Justin Piasecki ed è incentrata su un veterinario di cavalli che svolge segretamente attività medica per i criminali, con le atmosfere che vengono paragonato a quelle di The Town di Ben Affleck.

Inoltre, The Hollywood Reporter riferisce che il prossimo film di Justin Lin sarà Last Days, un progetto piccolo descritto come 'indie-drama' le cui riprese inizieranno in Tailandia alla fine di aprile. Dunque non si tratta certamente di un aggiornamento positivo per Spider-Man 4, dato che l'agenda di Justin Lin sembrerebbe essere fitta di impegni.

Ricordiamo che secondo le indiscrezioni le riprese di Spider-Man 4 dovrebbero partire in autunno: vi terremo aggiornati.

