Spider-Man 4, Anne Hathaway come Gatta Nera? L'attrice conferma: 'Tutto vero'

Nel corso di una recente intervista promozionale l'attrice Anne Hathaway, che ha interpretato Catwoman nel film di supereroi DC Il cavaliere oscuro - Il ritorno, ha parlato per la prima volta del suo famoso casting come Gatta Nera per il famoso film Marvel Spider-Man 4.

La storia è arcinota, per i fan: nel lontano 2008-09, Sam Raimi e Tobey Maguire stavano riunendo le forze per realizzare Spider-Man 4, per una storia che avrebbe visto l'esordio sul grande schermo del famoso villain Avvoltoio e della Gatta Nera, celebre alleata, rivale e a volte amante di Peter Parker: alla fine però il progetto andò in frantumi, con Sony che decise di scartare Spider-Man 4 per questioni di budget e di riavviare la saga assegnando il ruolo del protagonista ad Andrew Garfield.

A proposito del suo progetto mai realizzato, nel 2013 lo stesso Sam Raimi rivelò che Anne Hathaway avrebbe interpretato il ruolo di Gatta Nera, alias Felicia Hardy, e durante una recente apparizione sul podcast Happy Sad Confused l'attrice ha confermato per la prima volta di essere stata assunta nel famoso film con Tobey Maguire: "Purtroppo non ho indossato il costume che avevano realizzato e non ho letto neanche la sceneggiatura completa, solo quella che mi avevano fornito per le audizioni", ha rivelato Anne Hathaway. "Ma a parte questo, si, avevo ottenuto ufficialmente la parte. Ma immagino che sia una storia che debba essere raccontata dai produttori, non spetta a me dire cosa accadde. Ma oggi l'universo di Spider-Man è diventato così enorme ed emozionante."

Dopo la cancellazione di Spider-Man 4, Anne Hathaway fu scelta da Christopher Nolan per il ruolo di Catwoman ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno, uscito nel 2012.