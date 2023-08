Spider-Man 4, gli ultimi aggiornamenti sulla sceneggiatura faranno la gioia dei fan!

In queste ore sono emersi nuovi aggiornamenti su Spider-Man 4, l'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe co-prodotto da Sony Pictures e Marvel Studios che darà il via ad una nuova trilogia del Peter Parker interpretato da Tom Holland.

Mentre il suo collega Can we get some toast anticipa il soft reboot del MCU dopo Avengers: Secret Wars, il popolare insider My time to shine hello compariva su X, il nuovo social network di Elon Musk noto in precedenza come Twitter, per aggiornare i suoi follower sulla stato dei lavori di Spider-Man 4, la cui data d'uscita è ancora sconosciuta. Come potete vedere nel post in calce all'articolo, lo scooper ha dichiarato che la prima bozza della sceneggiatura del film è pronta, o per lo meno lo era prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori, e che la Marvel sarebbe estremamente contenta del risultato ottenuto finora.

"Ho sentito dire che, prima dell'inizio degli scioperi degli sceneggiatori, Chris McKenna e Erik Sommers hanno scritto una prima sceneggiatura di Spider-Man 4 ritenuta davvero bella" si legge nel post di My time to shine hello disponibile in calce all'articolo. Qualche mese fa, anche Tom Holland si era detto molto entusiasta della sceneggiatura di Spider-Man 4, che a quel punto era in fase di scrittura da parte dei due autori, già dietro alle storie di Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home.

Vi ricordiamo che precedenti indiscrezioni vogliono Spider-Man al centro di Avengers: The Kang Dynasty (il primo dei due nuovi film della saga degli Avengers dovrebbe essere incentrato sui supereroi 'classici' del MCU, mentre Avengers: Secret Wars accenderà i riflettori sulle Varianti del Multiverso) ma anche un possibile collegamento tra Spider-Man 4 e Daredevil: Born Again, con Kingpin che stando ai rumor diventerà sindaco di New York nel corso della serie tv dedicata a Matt Murdock.