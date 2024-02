Spider-Man 4, 5 motivi per cui il film con Tobey Maguire è una buona idea

Verrà mai realizzato uno Spiderman 4 con Tobey Maguire? Improbabile, ma non impossibile. Ecco quindi 5 motivi per cui un nuovo capitolo dell’uomo ragno con il suo protagonista originale sarebbe una buona idea.

Spiderman: No Way Home

L’ultimo capitolo di Spiderman con Tom Holland è stato un successo difficilmente replicabile in futuro, e la presenza di Tobey Maguire ha riportato l’attenzione e l’interesse dei fan sulla trilogia originale dei primi anni 2000. Un nuovo film corrisponderebbe a un successo assicurato.

Sam Raimi

Sarebbe ingiusto non menzionare l’artefice della trilogia originale. Sam Raimi è un grandissimo regista, dotato di una tecnica eccellente. Il cineasta ci ha regalato alcuni lampi di ottima regia anche nell’ultimo Doctor Strange nel multiverso della follia, e messo nelle giuste condizioni, siamo sicuri possa fare un egregio lavoro anche in un nuovo film di Spiderman.

Una trama di Spider-man 4 già esisteva

Come rivelato da Mark Edlitz nel suo libro “Movies Go Fourth”, “il cattivo scelto per la quarta pellicola di Spiderman era l’Avvoltoio. In partenza Raimi approcciò Ben Kingsley come interprete, per poi affidare il ruolo niente di meno che a John Malkovich, e Sam Raimi aveva addirittura già immaginato due scene possibili per l’immancabile cameo del suo amico Bruce Campbell”. L’avvoltoio fu infine utilizzato come villain nel primo film con Tom Holland, ma niente impedisce di rivederlo in un altro universo di Spiderman.

Tutti vogliono Spiderman 4, anche il cast

Sembra che Kirsten Dunst sia rimasta estremamente delusa dal non aver ricevuto una chiamata per Spider-man: No way home, segnale inequivocabile che l’attrice, anche a distanza di anni, tornerebbe volentieri nei panni di Mary Jane Watson. William Dafoe, che invece una chiamata per No Way Home l’ha ricevuta, ha sostenuto più volte di voler tornare nei panni di Norman Osbourne in un nuovo capitolo della saga originale. Sapevate invece che Anne Hathaway avrebbe dovuto interpretare Gatta nera in Spiderman 4?

Spiderman Vs Goblin – Il rematch

Se consideriamo che l'ipotesi “avvoltoio” sia ormai bruciata, e aggiungiamo il ritorno di William Dafoe, non possiamo che immaginare un ulteriore scontro tra Spiderman e Goblin in un eventuale quarto capitolo della saga, con un adattamento della “Clone saga”. Difatti, nei fumetti, Norman Osborn sopravvive grazie a una “retcon”, e torna a minacciare nuovamente l'Uomo Ragno, manipolando inizialmente altri cattivi da dietro le quinte prima di ritornare.