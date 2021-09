Spider-Man 4 5 e 6, i sequel mai realizzati con Tobey Maguire, Gatta Nera e Sinistri Sei

Dopo avervi parlato del Dune di Jodorowsky, vi raccontiamo anche tutti i dettagli noti su Spider-Man 4, Spider-Man 5 e Spider-Man 6, ambiziosi capitoli mai realizzati della celebre saga di Sam Raimi con protagonista Tobey Maguire.

Come noto il franchise iniziato con Spider-Man nel 2002 si protrasse fino al 2007 con l'uscita di Spider-Man 3, dopo il quale la trilogia venne definitivamente archiviata e la saga cinematografica dell'Uomo Ragno venne riavviata con Marc Webb alla regia e Andrew Garfield nel ruolo del protagonista. Ma in un universo alternativo al nostro, Sony Pictures e Sam Raimi hanno continuato i loro piani per i film con Tobey Maguire realizzando una seconda trilogia sequel di Spider-Man 1 2 e 3. Come sarebbero andate le cose?

Spider-Man 4 venne annunciato il 19 marzo del 2009, con l’account Twitter di Sony Pictures che svelò la data d'uscita - 6 maggio 2011 - nel post che trovate in calce, e che oggi sa tanto di nostalgia: è noto che, prima di essere costretto dai produttori ad introdurre Venom in Spider-Man 3 (un personaggio per il quale non nutriva alcun interesse), Sam Raimi aveva pensato di fare di Uomo Sabbia e Avvoltoio i villain del terzo episodio, motivo per cui Adrian Toomes avrebbe fatto il suo esordio nella quarta puntata (il personaggio sarebbe stato interpretato da Michael Keaton in Spider-Man: Homecoming). Inizialmente per il ruolo venne considerato Ben Kingsley (anche lui oggi fa parte del MCU), ma alla fine il ruolo del villain andò a John Malkovich, la cui interpretazione oggi può essere solo immaginata tramite alcuni famosi concept art ufficiali sparsi per il web.

Le origini del villain tuttavia sarebbero state diverse da quelle dei fumetti, dato che come figlia avrebbe avuto nientemeno che Felicia Hardy, alias la Gatta Nera: per il ruolo Sam Raimi aveva scelto Anne Hathaway, promossa a pieni voti durante i provini (ironia della sorte, l'attrice qualche anno dopo sarebbe diventata Catwoman per Christopher Nolan ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno). La Gatta Nera avrebbe avuto un ruolo prominente nel film - soprattutto considerata la probabile assenza di Mary Jane, dato che Kirsten Dunst non firmò mai il contratto per tornare nel nuovo film, o per lo meno non fece in tempo a farlo prima che Sony staccasse la spina al progetto) - e Sam Raimi disse della Hathaway: “Ho amato ciò che fece nelle audizioni per Spider-Man 4".

La trama avrebbe visto Peter innamorarsi di Felicia solo per scoprirla figlia del suo nuovo avversario, l'Avvoltoio, cosa che in linea con le tragedie umane del supereroe più umano di tutti avrebbe reso impossibile il loro amore (in calce trovate un famoso storyboard trapelato dal film nel quale si può vedere un bacio appassionato tra Peter e la Gatta Nera). Sam Raimi aveva dichiarato in proposito: “Voglio provare a rendere questo film molto più intimo del precedente. L'obiettivo è trovare il cuore di ciò che ha reso originariamente Spider-Man un grande personaggio nei fumetti. Proverò a tornare al nucleo centrale del personaggio di cui mi sono innamorato.”

Oltre all'intimità, però, anche grande ambizione. I piani della Sony erano infatti quelli di girare Spider-Man 4 e Spider-Man 5 back-to-back, e a tal proposito il regista dichiarò: “Certamente sarebbe di un test di resistenza. Probabilmente solo Peter Jackson sa quanto possa essere difficile fare qualcosa del genere. Se con Tobey e con i produttori dovessimo riuscire a trovare una storia che possa andar bene per due film, allora lo faremo.” La storia in questione avrebbe portato infine a Spider-Man 6, dove sarebbero entrati in gioco i Sinistri Sei: l'Avvoltoio avrebbe raggruppato Rhino, Mysterio (nelle intenzioni interpretato da Bruce Campbell, storico collaboratore di Sam Raimi) e Shocker nei due film precedenti, col sesto capitolo che avrebbe portato alla resa dei conti finale.

Ora i Sinistri Sei, un vero e proprio vecchio pallino per la Sony Pictures, dovrebbero debuttare in Spider-Man: No Way Home, il cui trailer ha anticipato la presenza di una marea di villain per il Peter Parker di Tom Holland. E volendo credere ai video e alle foto trapelate con Andrew Garfield e Tobey Maguire, i vecchi Spider-Men torneranno per pareggiare i conti ... con buona pace di Sam Raimi.