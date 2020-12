Spider-Man 3, Zendaya sul ritorno dei vecchi Peter Parker: "Non confermo e non smentisco"

Non accennano a placarsi i rumor sulla presenza di un Multiverso, in Spider-man 3, che consenta al pubblico di rivedere nei panni di Peter Parker, oltre a Tom Holland, due storici interpreti come Andrew Garfield e Tobey Maguire. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche un discusso video Sony, e i fan ormai ci credono davvero.

Intervenuta giovedì sera al Jimmy Kimmel Live, Zendaya, che interpreta MJ nel Marvel Cinematic Universe, ha inevitabilmente discusso anche di questo, incalzata dalle domande del conduttore.

"Tutto è molto segreto" ha spiegato l'attrice, mentre Kimmel continuava tra il serio e il faceto ad affrontare l'argomento, per esempio chiedendole se il film si chiamasse Spider-Man 3 per via dei tre attori nel ruolo dell'Uomo Ragno. "Non posso confermare né smentire" ha risposto stando al gioco Zendaya.

Quando la giovane star di Euphoria ha raccontato che il cast di Spider-Man 3 ha trascorso il Ringraziamento "nella bolla", a causa delle norme di sicurezza anti-Covid, il conduttore ha provato ancora a carpire qualche notizia, domandando se a cena ci fossero "gli Spider-Men", al plurale, e se a Tobey Maguire, notoriamente vegano, fosse stato servito un tacchino di tofu. Inutile dire, però, che Zendaya non ci è cascata, e non ha rivelato alcuno scoop.

Un'altra voce piuttosto ricorrente vorrebbe la presenza, per la prima volta in live-action, di Miles Morales in Spider-Man 3: in attesa di capire anche in questo caso quanto c'è di vero, proviamo a immaginare chi potrebbe interpretarlo.