Spider-Man 3: Zendaya raggiunge Tom Holland ad Atlanta per le riprese

Dopo molta attesa sono finalmente iniziati i lavori sul terzo film dedicato allo Spider-Man del MCU, con Tom Holland già sul set. Oltre a lui, anche Zendaya ha raggiunto Atlanta per riprendere il ruolo di MJ.

L'attrice è stata fotografata da Just Jared proprio nel momento in cui atterra nella città americana con un aereo privato (trovate le foto cliccando sulla fonte in basso) ed è probabile quindi che le persone che la accolgono siano i collaboratori dei Marvel Studios.

Zendaya aveva pubblicato un paio di foto sui social, in cui mostrava il suo arrivo nella capitale della Georgia, ma al contrario del suo collega non aveva menzionato il motivo che l'ha spinta a recarvisi. Appare comunque scontato che la sua apparizione sia legata al sequel di Far From Home, visto che una parte delle riprese si sta svolgendo proprio lì.

Ormai la sua MJ è diventata parte integrante del MCU: gli autori hanno messo in scena diverse idee interessanti per sostituire l'iconico ruolo di Mary Jane con la nuova Michelle Jones, chiamata anch'essa con le iniziali. Non resta che scoprire come verrà rappresentata in questo terzo capitolo e come cambierà il suo rapporto con Peter Parker dopo la rivelazione finale di Far From Home.

I lavori proseguono e abbiamo già potuto vedere una spettacolare acrobazia dello stuntman di Spider Man.