Spider-Man 3, Zendaya ammaliata da Alfred Molina: 'E' così dolce!'

Nel corso di una recente doppia-intervista con Carey Mulligan per il magazine Variety, Zendaya ha lanciato un commento lampo su Alfred Molina, leggendario interprete di Dottor Octopus in Spider-Man 2 di Sam Raimi.

La star ha ripreso il suo iconico ruolo per Spider-Man 3 del Marvel Cinematic Universe, le cui riprese sono attualmente in corso: non è ancora stato chiarito barra confermato se quello di Molina sarà lo stesso identico Doc Ock del film con Tobey Maguire oppure un'altra versione del cattivo riadattata per i Marvel Studios, ma adesso grazie a Zendaya sappiamo che tutti sono completamente pazzi di lui.

Nella clip che trovate in calce, la Mulligan cita Alfred Molina in un discorso più ampio e la star di Euphoria interviene prontamente: "A proposito, è così carino!".

Purtroppo nessun altro dettaglio, un po' come la recente citazione agli alieni sul set, ma per lo meno la presenza di Molina nel film sembrerebbe definitivamente confermata. Sicuramente nelle prossime settimane altri dettagli emergeranno sul chiacchieratissimo Spider-Man 3, il cui primo teaser trailer era atteso per dicembre 2020: quell'appuntamento è saltato, di certo per via dei ritardi accumulati a causa dell'attuale stato dell'industria, ma con il Super Bowl in arrivo, chissà.

Ricordiamo che, secondo i rumor, il film includerà anche Charlie Cox nei panni di Daredevil (o per lo meno Matt Murdock), e soprattutto Tobey Maguire e Andrew Garfield, che dovrebbero riprendere i loro ruoli da Spider-Man.