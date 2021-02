Spider-Man 3, ci sarà anche Yuri Lowenthal? La voce del videogame apre all'idea

Il videogioco dedicato a Spider-Man nel 2018 ha visto per la prima volta Yuri Lowenthal prestare la voce a Peter Parker, e la sua performance ha convinto tutti, tanto da meritarsi un Easter Egg nel film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo. L'occasione di rivederlo in azione potrebbe presentarsi nel sequel, o nell'attesissimo Spider-Man 3.

Lo stesso Yuri Lowenthal ha recentemente raccontato a Comicbook Movie che sarebbe decisamente disposto a una nuova esperienza del genere.

"Oh, lo farei in un batter d'occhio" ha infatti risposto alla domanda sul suo interesse per uno dei nuovi progetti legati a Spider-Man. "Mi piacerebbe esplorare il ruolo in qualsiasi altro mondo. Ero un grandissimo fan di Into The Spider-Verse, ed è stato bello che abbiano dedicato un piccolo spazio al nostro Spider-Man di earth 1048" ha continuato.

L'attore e doppiatore ha però chiarito che al momento non ci sono stati contatti in tal senso. "Non sono stato contattato per questo, ma di certo spero che lo facciano. Amo anche i nuovi film di Spider-Man. Fondamentalmente, sono aperto a qualunque Spider-Man da ora in avanti" ha concluso con una risata.

Le riprese del terzo stand-alone su Peter Parker del Marvel Cinematic Universe, intanto, proseguono. In attesa di nuovi aggiornamenti, puoi dare un'occhiata alle recenti foto dal set di Spider-Man 3 e alle dichiarazioni di Zendaya su Alfred Molina.