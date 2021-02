Spider-Man 3: Willem Dafoe avvistato sul set del film con Tom Holland?

Chi sarà quest'oggi la star protagonista degli ultimi rumor riguardanti Spider-Man 3? È presto detto: si tratta dell'interprete di Norman Osborne/Green Goblin nei film di Sam Raimi, Willem Dafoe.

Continuano le voci su Spider-Man 3 e la filiera di personaggi che dovrebbe fare la propria apparizione nella pellicola con protagonista Tom Holland.

Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi, dal ritorno di Jamie Foxx nel ruolo di Electro a quello di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, o anche il Doctor Octopus di Alfred Molina, o i rumor sulla presenza nel film di personaggi come Daredevil o gli Spider-Man di Garfield e Maguire, sembrerebbe farsi ancora più concreta la possibilità di rivedere Willem Dafoe a.k.a. Green Goblin.

GWW avrebbe infatti riportato la presenza dell'attore sul set di Spider-Man 3, anche se per ora non vi sarebbero state foto o altre conferme a riprova della sua veridicità. C'è da notare, comunque, che proprio GWW aveva segnalato per primo il ritorno di Molina nel ruolo di Doc Ock, il villain interpretato nella trilogia di Raimi, e che il rumor su Dafoe gira ormai da dicembre.

Se la notizia dovesse essere confermata, sarà interessante vedere in che modo il personaggio verrà inserito nella continuità del MCU, e più in generale, come sarà gestita una così grande mole di possibili guest star.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.