Spider-Man 3, Vincent D'Onofrio non si nasconde: vuole tornare nei panni di Wilson Fisk!

I fan Marvel ce ne hanno messo a rassegnarsi alla chiusura di Daredevil, e non è detto che tutti ce l'abbiano fatta a metabolizzare la delusione: non è detto, comunque, che qualcuno dei protagonisti dello show non possa far ritorno in futuro sul grande schermo. Soprattutto con uno Spider-Man 3 in arrivo...

Già, Spider-Man: più volte si è parlato della possibilità di introdurre finalmente Daredevil nel Marvel Cinematic Universe intrecciando le vicende del nostro Matt Murdock con quelle di Peter Parker, soprattutto dal momento in cui il nostro arrampicamuri di quartiere potrebbe aver bisogno di un buon avvocato per difendersi da un Jameson più agguerrito che mai.

Per ora, però, è stato un altro protagonista di Daredevil a farsi avanti: tramite Twitter, infatti, Vincent D'Onofrio ha lasciato intendere che sarebbe tutt'altro che dispiaciuto di poter vestire nuovamente i panni di Wilson Fisk in vista di Spider-Man 3. A chi gli chiedeva quale personaggio vorrebbe venisse introdotto nel film con Tom Holland, infatti, l'attore ha risposto: "Quando ero un ragazzo...", palese citazione del suo indimenticabile Kingpin.

Vi piacerebbe rivedere il Kingpin di D'Onofrio? Fatecelo sapere nei commenti! Di certo, intanto, c'è che in Spider-Man 3 rivedremo Doctor Strange; Jacob Batalon, intanto, non vede l'ora di poter lavorare con Jamie Foxx in Spider-Man 3.