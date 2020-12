Spider-Man 3, il video con Tobey Maguire e Andrew Garfield è stato rimosso da Sony

Spider-verse sì o Spider-verse no? È questo il dilemma che sta avvolgendo il web come una ragnatela in seguito alla pubblicazione di un misterioso video intitolato The 3 Spider Man Together.

Il canale che lo ha pubblicato è quello ufficiale di Sony Channel Latinoamérica e si tratta più che altro di uno spot che unisce varie sequenze dei film con protagonisti Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Perché scegliere tra i tre quando il Marvel Cinematic Universe è pronto a riproporceli in coro?

Una conferma schiacciante dell'esistenza del progetto di cui si è a lungo vociferato. Peccato che il trailer sia stato prontamente rimosso (lo trovate re-postato qui sotto da L'Actu Des Héros). A questo punto sorgono mille interrogativi: che si sia trattato di un promo lanciato prima del tempo? Oppure di una sfortunata trovata ideata dai gestori dell'account senza l'approvazione di Sony?

Difficile dirlo, ma sempre più indizi spingono a credere che il multiverso ci proporrà più Spider-Man contemporaneamente, soprattutto se consideriamo il ritorno di J.K. Simmons, quello di Jamie Foxx, il coinvolgimento di Doctor Strange nel terzo film di Spider-Man; lo stesso Sam Raimi dirigerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness... se due indizi fanno una prova, qui siamo di fronte ad una vera valanga.

Singolare come produzioni ad alto budget come quelle Marvel siano soggette a leak o indiscrezioni del genere, <strong>nonostante la segretezza impiegata</strong> (e nonostante l'impegno di Zendaya). Recentemente anche The Mandalorian è stato vittima di un leak, anche in questo caso proveniente da un account non americano.