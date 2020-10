Spider-Man 3: ci sarà anche il Venom di Tom Hardy?

L'ultimo capitolo della trilogia di Spider-Man sarà sicuramente il più ricco di guest star. Dopo l'annuncio della partecipazione di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange e il ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro, in molti pensano che nel film con protagonista Tom Holland potremo rivedere anche il Venom di Tom Hardy.

Nel febbraio 2015, Sony ha concesso l'introduzione di Spider-Man nell'MCU e nell'ottobre del 2018, ha rilasciato Venom, un film incentrato sull'antitesi di Spidey. Nonostante riguardasse un personaggio che ruota nella sfera di influenza dell'Uomo Ragno, Peter Parker non è apparso in quel film, anche se a lungo si è pensato che Tom Holland avrebbe quanto meno girato un cameo. Dopo qualche piccolo dissidio, la Sony e la Marvel si sono accordate nel 2019 per ulteriori due film di Spider-Man (uno in solitaria e un altro in squadra con altri supereroi).

Se dovesse essere confermata l'apparizione di Venom nell'ultimo capitolo della trilogia, ci sarebbero molte implicazioni per le future produzioni. In primo luogo si aprirebbe la porta allo stesso Spider-Man nei prossimi film del Sonyverse, tra cui rientra chiaramente anche il Morbius diretto da Jared Leto e viceversa si creerebbe un precedente per permettere ad altri eroi del mondo Sony di apparire nell'MCU. Vi ripetiamo comunque che fin qui non vi è ancora nulla di certo sulla presenza del Venom di Tom Hardy.

Inoltre i dettagli della trama di Spider-Man 3 sono ancora piuttosto scarsi, ma basandosi sulla scena dei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home, i fan sanno già che Peter Parker sarà "in fuga". Quentin Beck/Mysterio interpretato da Jake Gyllenhaal ha girato un video in cui accusa Spider-Man di essere il vero colpevole di quanto accaduto a Londra, e ne ha svelato l'identità. Ciò mette seriamente a rischio il giovane Uomo Ragno. Bisognerà aspettare il 17 dicembre 2021 per scoprire come realmente andranno le cose.