Spider-Man 3, un tweet 'proverebbe' la presenza di Andrew Garfield nel film del MCU?

Sono ormai mesi che si vocifera la presenza degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel terzo film di Spider-Man con Tom Holland, ma finora nessuna conferma ufficiale era ancora arrivata. Adesso però, un tweet sembrerebbe dare ragione alle voci, almeno per quanto riguarda Andrew Garfield...

Con tutti gli attori che sembra debbano apparire in Spider-Man 3, da Benedict Cumberbatch a Jamie Foxx, da Alfred Molina a Charlie Cox, con più o meno attendibilità delle fonti, sicuramente i più attesi sono loro, gli amichevoli Spider-Man di quartiere delle generazioni cinematografiche passate: Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Eppure, finora non si era ancora trovata alcuna prova che i rumor sui due interpreti di Peter Parker corrispondessero al vero. Adesso però, un insospettabile tweet potrebbe aver rivelato se non l'apparizione dell'attore del film, quantomeno la presenza in zona di Andrew Garfield, come segnala anche l'account Atlanta Filming (che è solito riportare notizie sulle produzioni cinematografiche in corso ad Atlanta, Georgia).

"Ho appena consegnato del cibo al tipo che ha interpretato Spider-Man nel 2014. Mamma se è sgarbato" avrebbe infatti scritto un fattorino sul popolare social.

Come potete vedere dai post in calce alla notizia, dai messaggi successivi si nota come la localizzazione dell'autore del tweet segna proprio Atlanta, la città in cui sono in corso le riprese di Spider-Man 3.

Certo, di per sé il tweet non prova nulla, ma è comunque un punto in più a favore dei rumor che circondano il film. Resta da vedere, tuttavia, se il soggiorno di Garfield ad Atlanta corrisponderà poi effettivamente a una sua comparsata nella pellicola del MCU.