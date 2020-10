Spider-Man 3, il primo trailer arriverà a dicembre! C'è la conferma ufficiale

Spider-Man 3, terza avventura di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, è riuscito a mantenere la sua data di uscita di dicembre 2021 nonostante i numerosi altri ritardi che hanno colpito l'industria cinematografica, e ma con le riprese attualmente in corso arriva una sorpresa per i fan.

Il film, che è ancora senza titolo, vedrà il ritorno del Dr. Strange di Benedict Cumberbatch come spalla e quello dell'Electro di Jamie Foxx come villain. Le voci turbinano su una possibile apparizione di Tobey Maguire e Andrew Garfield, del villain Smythe e dell'alleato Miles Morales, ma tra tutte queste ipotesi arriva la conferma ufficiale del primo trailer.

Alla convention ExpoCine in Brasile, che si è tenuta nelle scorse ore come evento virtuale, il direttore esecutivo del marketing di Sony Pictures Entertainment Camila Pacheco ha rivelato che ci sarà un primo sguardo a Spider-Man 3 nel dicembre del 2020. Secondo Charles Murphy, presente all'evento, sono stati utilizzati i termini "anteprima" e "teaser trailer" per descrivere questa speciale anteprima che arriverà nel mese natalizio.

Inoltre, la Pacheco ha confermato che la produzione del film è ufficialmente iniziata e la pellicola rimarrà fedele alla sua data di uscita, fissata per dicembre 2021.

Un po' com'è stato per The Batman, insomma, i Marvel Studios metteranno insieme un filmato introduttivo per presentare ai fan la terza avventura dello Spider-Man di Tom Holland: cosa vi aspettate di vedere nel filmato? Ditecelo nei commenti!