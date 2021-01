Spider-Man 3, ci sono Tom Holland e Zendaya nelle nuove foto dal set

Spider-Man: Far From Home sembrava intenzionato a chiudersi con un bel lieto fine per Peter ed MJ: il nostro eroe, dopo aver svelato alla sua compagna di classe la sua identità segreta, era riuscito finalmente a conquistarne il cuore e niente sembrava poter ostacolare quei sogni di felicità... Niente, tranne J.J. Jameson.

L'intervento a gamba tesa del giornalista del Daily Bugle nel corso della scena post-credit del film ha inevitabilmente sparigliato le carte in tavola, rendendo quindi presumibilmente molto più complicate le cose anche per i nostri due giovani innamorati.

Peter ed MJ, però, non sembrano aver mollato: nelle nuove foto provenienti dal set di Spider-Man 3, infatti, vediamo il nostro arrampicamuri preferito entrare nella pasticceria in cui MJ lavora insieme a Ned. "Peter entra come se volesse chiederle di uscire, ma sembra cambiare idea una volta all'interno del negozio. Zendaya fa scivolare il suo caffè lungo il bancone prima che lui vada via" recita la descrizione della scena riportata dai presenti sul set: che i nostri vogliano evitare di mostrarsi in pubblico per non mettere in pericolo MJ, ora che tutti sanno chi è Peter? Lo scopriremo soltanto con l'uscita del film!

Un poster presente sul set di Spider-Man 3, intanto, ci lascia pensare che parte dei cittadini sostenga Mysterio dopo le rivelazioni di J.J. Jameson; recentemente, intanto, Charlie Cox è stato avvistato sul set di Spider-Man 3.