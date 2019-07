Per Spider-Man 3, Tom Holland vorrebbe combattere Doc Ock e ... i dinosauri!

Durante una recente intervista promozionale per Spider-Man: Far From Home, il protagonista Tom Holland ha parlato di un particolare desiderio che vorrebbe veder avverato nel prossimo film della saga, cui ci riferiremo col titolo non ufficiale di Spider-Man 3.

Nello specifico, il giovane attore ha spiegato che spera che Peter si ritrovi faccia a faccia con Doc Ock e ... i dinosauri.

Si, avete capito bene. Holland, infatti, ha dichiarato: "C'è un fumetto di Spider-Man in cui sta combattendo Doc Ock su un aereo privato e a un certo punto cade dall'aereo e finisce in una giungla, e in questa giungla ci sono i dinosauri e roba del genere. Credo che una cosa del genere sarebbe successa nel film che James Cameron stava preparando per Spider-Man. Ha scritto una sceneggiatura e da quel che so c'erano anche i dinosauri. Sarebbe forte, una specie di Jurassic Park: Spider-Man Awakening o qualcosa del genere."

Che ne pensate di questa suggestione? Certo i dinosauri sarebbero un azzardo, ma per lo meno l'idea di vedere il dottor Octopus esordire nel Marvel Cinematic Universe non sembra così malvagia.

Spider-Man: Far From Home arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio. Il film ha già incassato $111 milioni di dollari dagli unici tre mercati per i quali è uscito, vale a dire Cina, Hong Kong e Giappone.