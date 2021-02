Spider-Man 3, Tom Holland: 'Tobey Maguire e Andrew Garfield? Visti solo fuori dal set'

Nonostante i rumor al riguardo abbiano ormai assunto dimensioni troppo grosse per esser tenuti sotto controllo, l'arrivo di Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst ed Emma Stone in Spider-Man 3 non ha ancora trovato conferme ufficiali. Conferme che, saggiamente, lo stesso Tom Holland si guarda bene dall'elargire.

Interrogato sui suoi eventuali incontri con i suddetti colleghi, infatti, Tom Holland non ha nascosto di aver fatto la loro conoscenza, specificando però che si sia trattato sempre di situazioni ben distanti dal set e, soprattutto, da Spider-Man 3.

"Non ho mai incontrato Kirsten Dunst. Ho visto Andrew una volta, lo incontrai ai BAFTA. Fu adorabile. Mi sembrò davvero un bravo ragazzo, avemmo una bella chiacchierata. Fu poco dopo l'uscita di Spider-Man: Homecoming. Fu davvero molto gentile. Invece mi sono imbattuto in Tobey in occasione di più feste a Los Angeles. Anche lui fu molto simpatico. Sembrano tutti davvero delle brave persone. Spero che apprezzino i nostri film, spero apprezzino i nostri Spider-Man" ha spiegato Holland in maniera decisamente diplomatica.

Il nostro, comunque, non pone freno alle sue ambizioni: secondo Tom Holland, infatti, Spider-Man 3 sarà il miglior Spider-Man di sempre; la star dell'MCU, inoltre, ha parlato anche dello splendido rapporto con la sua collega Zendaya.