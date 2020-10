Spider-Man 3: Tom Holland aveva già spoilerato il ritorno di Garfield e Maguire?

In tempi non sospetti, il nostro amichevole Tom Holland di quartiere aveva già commentato il possibile ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire nei panni di Spider-Man: i suoi sensi di ragno sono stati profetici? O forse si trattava soltanto dell'ennesimo spoiler fornitoci dall'attore?

Difficile dirlo, ma dopo le allusioni di Jamie Foxx al Multiverso è sempre più probabile che i tre Spider-Man si ritrovino in qualche modo a condividere lo schermo, in una nuova produzione che potrebbe avere lo stesso sapore del film animato Spider-Man: Into the Spider Verse. Nel corso di un'intervista per promuovere Far From Home, Jake Hamilton gli pone il fatidico quesito proprio in relazione al fortunato film animato di Sony: "Vedremo mai un multiverso in cui lo Spider-Man di Andrew Garfield, lo Spider-Man di Tobey Maguire e il tuo Spider-Man si incontrano?".

La reazione dell'attore è davvero singolare e nel video in basso potete apprezzare un Tom Holland senza parole, che guarda verso i colleghi Zendaya e Jacob Batalon, probabilmente memore degli avvertimenti di Kevin Feige in materia di spoiler. La situazione diventa subito divertente, e tutti scoppiano a ridere. Per giunta, Holland cerca di glissare parlando di quanto sia stato bello portare Spider-Man in Europa. Alla fine decide di rispondere alla domanda:

"Ovviamente mi piacerebbe fare un film con quei ragazzi, sarebbe davvero figo. Sarebbe davvero fantastico, e sappiamo che è qualcosa che i fan desiderano tanto... ma se Marvel e Sony decideranno di farlo o meno, è una decisione che spetta a loro. Non spetta a me, non posso presentarmi da Kevin Feige e dire: 'Hey, Kevin, ecco quel che faremo con il prossimo film'. Ma sarebbe sicuramente magnifico".

È probabile che la sua reazione sia stata solo uno scherzo, ma dopo gli ultimi rumor le sue parole assumono tutto un altro peso. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i tre eroi imbrattare New York di ragnatele contemporaneamente? Sarebbe un bel colpo per i Sinistri Sei!