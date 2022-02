Spider-Man 3, Tom Holland spoilera No Way Home (e Andrew Garfield se la ride)

Le abilità di spoileratore seriale di Tom Holland sono rinomate, ma di recente hanno acquisito uno status quasi leggendario grazie a un involontario spoiler di Spider-Man: No Way Home durante un'intervista con BBC Radio. E quando lo ha scoperto Andrew Garfield...

Se pensavate che a questo giro Tom Holland fosse riuscito a non fare danni, vi sbagliavate di grosso.

Nonostante il grande impegno da parte di tutto il cast e la crew (eccetto forse Alfred Molina che rivelò di essere in Spider-Man: No Way Home fin da subito) nel tentare di mantenere segreta la presenza di alcuni attori nella pellicola, come ad esempio il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire, il protagonista del film Tom Holland è riuscito comunque a fare spoiler...

Mentre Holland e Zendaya parlavano con BBC Radio dello stunt per la scena in cui MJ che cade dal ponte, l'interprete di Spider-Man ha affermato: "Era uno stunt piuttosto spaventoso quello che avete girato in quell'occasione. Divertente però... Si beh, io non c'ero, ma sembrava davvero divertente".

C'è da dire che, poverino, non se ne era reso minimamente conto inizialmente, e per fortuna nemmeno l'intervistatore ha realizzato la cosa sul momento (Zendaya è stata l'unica ad accorgersene e ha prontamente provato a cambiare discorso), ma ovviamente ripensandoci un attimo la domanda sorgeva spontanea: come faceva Tom a non esserci? Chi c'era lì a cercare di prendere MJ se non lui?

Beh, ora immaginate di essere Andrew Garfield, e vi raccontano questa storia... Risate a crepapelle.

"Tom è davvero un pessimo bugiardo. Dio lo benedica. Lo adoro. Ti voglio bene, Tom".