Spider-Man 3, Tom Holland: 'Sono cresciuto molto con questo ruolo'

Il 2021 sarà un anno d'oro per il Marvel Cinematic Universe. Nei prossimi giorni WandaVision darà il via all'attesissima Fase 4 che culminerà nel terzo film di Spider-Man con protagonista Tom Holland.

Questa sarà una pellicola ricchissima e, oltre all'Electro di Jamie Foxx, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e il Doctor Octpus di Alfred Molina, molto probabilmente potremo assistere al ritorno anche dei precedenti interpreti di Peter Parker. Si vocifera infatti che manchi ormai solo l'ufficialità per il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield e con loro potrebbero ritornare sul grande schermo anche Kirsten Dunst e Emma Stone.

Su Spider-Man 3 Tom Holland ha di recente detto: "Abbiamo iniziato a girare Spider-Man 3 alcuni mesi fa, il che era pazzesco e davvero strano perché lo stiamo girando ad Atlanta. È lì che ho fatto la mia audizione per Spider-Man, e in realtà stiamo girando [Spider-Man 3] proprio nel luogo in cui ho fatto la prima audizione, ed è stranissimo per me ritornare sugli stessi luoghi, ho iniziato quando ero un ragazzino di 18 anni, molto nervoso, mi ripetevo: 'Oh mio Dio, spero di ottenere questo lavoro!' E poi sono ritornato qui a 24 anni, sto facendo il terzo film amo e la mia vita, ho fiducia in me stesso, mi godo tutto ciò che sta accadendo. Quindi è stato fantastico, amico, è stato fantastico".

Anche voi state aspettando con impazienza Spider-Man 3? Fatecelo sapere nei commenti.