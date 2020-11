Spider-Man 3, Tom Holland si rilassa vestito da Spidey nella nuova storia di Instagram

Procedono alacremente le riprese dell'attesissimo Spider-Man 3 di Jon WattsTom Holland ha postato una nuova storia sul suo profilo Instagram personale, da vedere prima che scompaia.

Nel brevissimo istante immortalato da Holland, vediamo la star protagonista indossare il costume di Spider-Man e starsene comodamente stravaccato sul divano di quello che immaginiamo sia il suo appartamento di Atlanta. Altra curiosità, è quello che sta guardando: una partita di Baseball dopo il giocatore stringe tra le mani quella che sembra essere una spada Laser di Star Wars. Chissà!



Potete vedere la storia a questo link.



Attualmente, il terzo capitolo della saga cinematografica Marvel-Sony con protagonista Tom Holland è già decisamente affollato. Sappiamo infatti che a interpretare il villain Electro tornerà Jamie Foxx, che già ne aveva vestito i panni in The Amazing Spider-Man 2. È stato anche confermato il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, che anticiperà dunque quello in Doctor Strange in the Multivers of Madness di Sam Raimi.



Il fatto che ci sia una presenza importante per il Multiverso come lo Stregone Supremo ha spinto molti a sperare inoltre nel ritorno di Tobey Maguire e di Andrew Garfield nelle passate iterazioni dell'Arrampica-Muri Marvel, ma al momento al riguardo non c'è assolutamente nulla di confermato.



Spider-Man 3 uscirà nelle sale cinematografiche americane il 17 dicembre 2021.