Spider-Man 3, Tom Holland riceve il copione del film 'in piccole parti'

Da come si è presentato finora Spider-Man 3, l'impressione è che sarà un film di enorme portata. Impressione che sembra confermare anche la star del franchise Tom Holland nelle sue più recenti interviste.

Parlando con il sito Collider, Tom Holland ha spiegato che, sebbene ci sia una sceneggiatura ragionata e costruita dietro, Spider-Man 3 è anche dato dalla combinazione di apertura al cambiamento e spontaneità, come dimostrano anche le modalità in cui gli attori hanno ottenuto familiarità con il copione.

"Beh, sfortunatamente ho dovuto leggerlo 'a pezzi', sezione per sezione, perché c'è ancora spazio per le modifiche man mano che proseguono le riprese, un po' come succede spesso per questi grandi film" ha affermato l'attore "Ma è fantastico, è sicuramente uno dei film standalone sui supereroi più ambiziosi di cui sia mai stato parte. È tremendamente entusiasmante, divertente, ti fa emozionare, è tutto ciò che vorreste vedere in da un film di supereroi. Lo sto amando".

E aggiunge subito: "Cioè, li ho amati tutti, ma non mi sono mai divertito così tanto come in questo caso. Essere di nuovo sul set con Jacob [Batalon] e Zendaya, con Jon Watts, Amy Pascal, Kevin Feige e tutti gli altri... È davvero una famiglia. Ci stiamo divertendo tanto, e stiamo realizzando qualcosa di molto speciale".

Non sorprende certo scoprire questa malleabilità di fondo per una storia che, considerati gli importanti camei e le apparizioni di attori da ogni parte del Multiverso che si vocifera dovrebbero esserci (forse neanche loro hanno ancora stabilito l'effettiva presenza di attori come Tobey Maguire o Andrew Garfield nel film?), è logico pensare derivi anche da eventuali "sì" o "no" di altri collaboratori.

Certo è che non vediamo l'ora che arrivi il prossimo dicembre per scoprire quale sarà il risultato finale.