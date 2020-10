Spider-Man 3: Tom Holland è pronto a tornare, le riprese inizieranno a breve

Sebbene le ultime notizie riguardanti Spider Man lasciavano presupporre un rinvio delle riprese a fine 2020, sembra che l'amichevole supereroe di quartiere sia già pronto ad imbarcarsi nella sua terza avventura cinematografica.

Dopo la movimentata gita scolastica di Far From Home, Tom Holland si aspettava di tornare ad oscillare tra gli edifici di New York già a luglio 2020, ma a causa della pandemia le riprese erano state rimandate. Ora scopriamo che nello stesso report di THR in cui si parla del ritorno di Jamie Foxx come Electro viene anche indicato l'autunno come periodo designato per il primo ciak.

Sebbene i piani originali prevedessero l'inizio dei lavori sulla fotografia già a settembre, è probabile che l'ultimo rinvio subito dalla produzione Marvel non sia poi così grave e che la produzione inizierà a mettersi in moto già dalle prossime settimane. A questo punto la vera domanda è: quanto tempo impiegheranno a produrre il nuovo film?

Spider-Man: Homecoming ha richiesto circa quattro mesi per poter essere completato (da giugno a ottobre 2016), mentre Far From Home è stato filmato da luglio ad ottobre 2018. Entrambi i film sono usciti poi l'estate successiva, dopo la fase di post produzione e marketing. Ovviamente il periodo che stiamo vivendo è davvero particolare, ma basandoci sul passato potremmo ipotizzare febbraio 2021 come data di fine riprese, con un'uscita nella seconda metà dell'anno prossimo.

Non ci sono sicurezze in merito, visto che in origine sarebbe dovuto uscire a luglio 2021. Con un po' di fortuna non dovremo attendere molto oltre quella data prima di scoprire come si legherà il ritorno di Electro ai Sinistri Sei.