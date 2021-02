Spider-Man 3, Tom Holland pazzo di Zendaya: 'E' uno spasso riunire la squadra'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Total Film, Tom Holland ha speso alcune parole di apprezzamento per i suoi co-protagonisti nella saga di Spider-Man, ovvero Zendaya e >Jacob Batalon.

"Sono così fortunato ad amare quello che faccio, e amo le persone con cui posso farlo", ha detto Holland. "Ogni volta che sono con Zendaya e Jacob sul set di Spider-Man, cavolo, ci divertiamo sempre così tanto. Quasi mi dispiace per Jon Watts, perché cercare di dirigere noi tre insieme è davvero complicato! Se non è Jacob a scherzare, è perché lo sta facendo Zendaya. Se lei se ne sta buona, allora io sto facendo qualche casino. Stiamo girando il terzo film ora, e aver riunito tutta la squadra è a dir poco fantastico".

A proposito di riunire tutta la squadra: le voci sul coinvolgimento di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel nuovo capitolo della saga Marvel Studios non si placano, e rimanete sintonizzati perché più tardi nel corso della giornata è attesa una nuova pubblicazione esclusiva di Variety con nuove informazioni ufficiali sul film.

Ricordiamo che Spider-Man 3 uscirà il 17 dicembre prossimo e includerà nel cast Marisa Tomei nei panni di zia May, Tony Revolori come Flash Thompson, Benedict Cumberbatch riprenderà il ruolo di Doctor Strange come nuovo mentore del giovane Peter Parker, oltre ovviamente ai ritorni di Alfred Molina come Doc Ock e Jamie Foxx come Electro.

