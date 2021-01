Spider-Man 3, Tom Holland parla della sua esperienza: 'È come un cerchio che si chiude'

Continuano le riprese dell'attesissimo Spider-Man 3 del MCU diretto da Jon Watts, e in una recente video pubblicato via Instagram, nelle stories, il protagonista Tom Holland ha avuto modo di condividere un bel momento vissuto sul set di Atlanta insieme ai suoi milioni di assidui e fedeli follower.

Cominciando a parlare del suo amico e co-protagonista Chris Pratt in Avengers: Endgame, infatti, Holland ha avuto modo di riflettere su come "tutto torni al suo posto", come la storia di Spider-Man 3 e del suo percorso all'interno del MCU sia "un cerchio che si chiude", e questo soprattutto durante le riprese ad Atlanta.



Spiega l'attore: "Abbiamo cominciato a girare Spider-Man 3 alcuni mesi fa, il che è stato folle e davvero strano dato che lo stiamo girando ad Atlanta. È proprio lì che ho fatto la mia audizione per Spider-Man e stiamo proprio girando nello stesso posto dove si è svolto il mio provino, ed è come una strana storia che gira in tondo attraversando sempre la stessa porta che ho attraversato quando avevo 18 anni ed ero nervosissimo".



Continua: "Ora che l'attraverso a 24 anni per girare il mio terzo film nel ruolo di Spider-Man, amo follemente la vita e mi godo giorno dopo giorno quello che mi è capitato e che sta succedendo. Quindi sì, è stato fantastico. Davvero fantastico".



Spider-Man 3 uscirà nelle sale il 17 dicembre 2021.