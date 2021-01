Spider-Man 3, Tom Holland e un nuovo costume sul set del film Marvel Studios?

Dopo le foto trapelate questa mattina dal set di Spider-Man 3, che hanno anticipato un set innevato e la presenza di Harry Holland, ora l'attenzione è tutta per il fratello maggiore Tom Holland e il suo costume da supereroe, che a quanto pare subirà un upgrade.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, una nuova serie di foto dal set di Spider-Man: Homecoming 3 condivise da Just Jared hanno rivelato una versione aggiornata della tuta di Spider-Man.

L'upgrade è a dir poco minimale ma salterà all'occhio per i fan più accaniti del Marvel Cinematic Universe: come forse ricorderete, infatti, la tuta che Peter Parker si fabbricava alla fine di Spider-Man: Far From Home includeva una piccola sezione nera nel punto vita rosso che separa le parti nere della sua tuta, ma questa nuova foto svela che queste sezioni sono state rimosse dalla tuta. Si tratta di un nuovo costume, realizzato da Peter dopo gli eventi del precedente film? Il protagonista si ritroverà ad indossare anche un altro abito nel corso del nuovo episodio, esattamente come accaduto in Homecoming, Avengers: Infinity War e Far From Home?

Solo l'ultimo dei tanti dubbi che circondano il film, dubbi destinati a rimanere insoluti per i prossimi mesi: di rumor ce ne sono stati in abbondanza, anticipano un'opera ambiziosa con Multiverso e perfino Charlie Cox nei panni di Daredevil; quello che manca per ora è l'ufficialità, sebbene Kevin Feige abbia scherzato sul fatto che alcune indiscrezioni potrebbero rivelarsi più azzeccate del previsto.