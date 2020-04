Spider-Man 3, Tom Holland incerto sul futuro del film: sarà rinviato per Venom 2?

Nelle scorse ore è stato confermato che Venom 2 sarà rinviato al 2021, ma le notizie sul mondo di Spider-Man non sono finite qui: Tom Holland, ospite al Jimmy Kimmel Live, ha parlato del futuro della saga del Marvel Cinematic Universe, dichiarandosi incerto sui piani dei Marvel Studios.

Sappiamo che la produzione del terzo film inizierà in ritardo, a seconda di quanto Hollywood ripartirà dopo che la pandemia di Coronavirus sarà passata, ma lo stesso Spider-Man non è sicuro di quando le riprese inizieranno.

Ospite al Jimmy Kimmel Live, all'attore è stato chiesto se il piano è ancora quello di iniziare le riprese a luglio, e Holland ha detto: "Non ne sono molto sicuro. Ero a Berlino, a girare un film intitolato Uncharted con Mark Wahlberg. Eravamo tutti pronti per partire, siamo andati al set per il primo giorno di riprese, poi siamo stati chiusi e siamo stati rimandati a casa. Il problema adesso è che non so se gireremo prima quel film oppure gireremo prima Spider-Man, non è chiaro. Non lo so. Ma entrambi i film sono ormai stati realizzati e sono entrambi molto forti e le sceneggiature sono fantastiche, quindi qualunque cosa accada, accadrà. Ma sono pronto per entrambi. Voglio dire, ormai sono stato Spider-Man per diversi anni, potrei interpretarlo anche domani, non ho bisogno di prove. Sono già pronto.2

Naturalmente se il film non inizierà le riprese nel giro di poco tempo, anche se un report aveva anticipato che Spider-Man dovrebbe avere la precedenza su Uncharted, è probabile che un rinvio dalla data del 16 luglio 2021 diventi necessario: tra l'altro la nuova uscita di Venom: Let There Be Carnage è fissata per il 25 giugno 2021, appena due settimane prima dell'attuale giorno di lancio di Spider-Man 3, quindi a questo punto un posticipo in casa Sony sembra sempre più inevitabile.

