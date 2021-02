Spider-Man 3, per Tom Holland è 'il film di supereroi standalone più ambizioso di sempre'

Basterebbe anche solo la sempre più probabile presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire a rendere Spider-Man 3 uno dei film più attesi della Fase 4 del MCU, ma Tom Holland ha deciso di alimentare ulteriormente le speranze dei fan con delle importanti dichiarazioni rilasciate a Variety.

Ospite dell'ultimo episodio del podcast Awards Circuit, infatti, l'interprete di Peter Parker ha definito la nuova avventura dell'Uomo Rango come "il film di supereroi standalone più ambizioso mai realizzato."



"Ti siedi, leggi il copione e capisci cosa stanno cercando di ottenere, e ci stanno riuscendo. É davvero impressionante. Non ho mai visto un cinecomic standalone come questo. E io sono solo quel piccolo essere che ha la fortuna di interpretare Spider-Man", ha spiegato l'attore, che a breve potrà essere visto nel dramma Cherry diretto dai fratelli Russo, in arrivo a marzo su Apple TV+.



Holland ha poi fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori del film: "Abbiamo ancora molte riprese da fare. Abbiamo iniziato prima di Natale e abbiamo girato per circa sette settimane. Ci siamo fermati per le vacanza di Natale e poi siamo ripartiti. Sono entusiasta di vederlo come tutti gli altri, figuriamoci di farne parte."



Siete curiosi di sapere ricordiamo che l'uscita del film è fissata al 17 dicembre 2021.