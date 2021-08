Spider-Man 3: Tom Holland esulta per il record del trailer, The Rock commenta sui social

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità, il trailer di Spider-Man: No Way Home è diventato il più visto di sempre e adesso il protagonista Tom Holland è tornato sui social per festeggiare l'incredibile traguardo insieme ai suoi fan.

Come potete vedere in calce all'articolo, Holland ha condiviso uno dei tanti titoli di prima pagina che hanno annunciato la notizia, assicurando i fan che da qui in avanti "le cose si faranno ancora più pazze". Secondo alcuni, la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield sarà rivelata nel trailer finale di Spider-Man 3, e chissà che una scelta di marketing del genere non possa portare addirittura ad un nuovo record di visualizzazioni: le dichiarazioni di Tom Holland, che qualche giorno fa aveva commentato che "il trailer è solo la punta dell'iceberg", sicuramente alimenteranno la discussione.

In aggiunta, da notare il commento di The Rock sotto al posto del giovane collega: con grande eleganza, Dwayne Johnson si è complimentato per l'impressionante record del trailer di Spider-Man: No Way Home, che ha polverizzato i precedenti numeri del trailer di Avengers: Endgame. La star ha scritto: "Whoa! E' roba grossa, fratello", aggiungendo le emoticon degli applausi.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home ha attualmente una data d'uscita fissata per il 17 dicembre prossimo. Secondo i primi rumor, il trailer finale potrebbe arrivare ad ottobre con Venom: La furia di Carnage (qualora Sony decidesse di non rinviare ulteriormente il film di Tom Hardy al 2022) o a novembre con Eterni, la cui distribuzione secondo quanto riferito dipenderà dagli incassi di Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli, in uscita dall'1 settembre in Italia.