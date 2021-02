Spider-Man 3, Tom Holland entusiasta di una giornata particolare sul set

Tom Holland in questi giorni è impegnato sul set di Spider-Man 3, terzo capitolo del Marvel Cinematic Universe esclusivamente dedicato a Peter Parker. La star ha condiviso con i fan sui social un pensiero sulla giornata vissuta sul set, definendola come una delle più belle e significative della sua giovane carriera nel cinema.

"Oggi è stato senza dubbio uno dei momenti salienti della mia carriera" ha scritto Holland nel post "Per quelli di voi che erano lì, sapete di cosa sto parlando e per quelli di voi che non lo erano, è meglio che allacciate le cinture!".

La foto che accompagna il post vede Tom Holland indossare il costume di Spider-Man e tenere sulle spalle il fratello Harry, a cui potrebbe esser stato riservato un ruolo nel film.



La frase del post potrebbe nascondere delle sequenze che Holland potrebbe aver girato con gli altri Spider-Man cinematografici, ovvero Tobey Maguire e Andrew Garfield. Oppure Charlie Cox, che tornerà a vestire i panni di Daredevil.

In ogni caso Spider-Man 3 si preannuncia davvero come un film pronto a far impazzire i fan Marvel e in particolare i fan dell'Uomo Ragno.

Kevin Feige parlò in questi termini delle speculazioni sul film:"Ho letto alcune cose. Non sono sicuro di averle lette tutte. La cosa divertente della speculazione online quando si tratta delle nostre cose è che talvolta sono totalmente fuori luogo e altre volte sono sorprendentemente vicine".



Su Everyeye trovate un approfondimento su Spider-Man e i 5 film più belli sull'Uomo Ragno.