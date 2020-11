Spider-Man 3, Tom Holland in costume (e mascherina) in una nuova foto dal set

Sono finalmente iniziate le riprese di Spider-Man 3, il nuovo capitolo del MCU dedicato alle avventure del Peter Parker interpretato da Tom Holland. E proprio il nostro amichevole Spidey di quartiere è protagonista di una nuova immagine dal set del film.

Lo avevamo visto giocherellare per il set di Spider-Man in un video condiviso qualche giorno fa sui social, ma quest'oggi la situazione si fa seria, non solo perché Peter sembra piuttosto coinvolto in quello che sta facendo (a chi sarà rivolto il suo sguardo? Una possibile minaccia per New York?), ma anche perché è lo stesso Holland a cogliere l'occasione per ricordare a tutti l'importanza, di questi tempi, dell'indossare la mascherina.

"Indossate la mascherina... Io ne porto due" scrive nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia, e nel quale parrebbe indossare il costume già visto in Spider-Man: Far From Home.

Al momento, sappiamo che in Spider-Man 3 rivedremo non solo l'Electro di Jamie Foxx, ma anche Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, e sono tante le ipotesi che si potrebbero fare sugli accadimenti del film, e le connessioni tra le (poche) informazioni che abbiamo finora.

Intanto, siamo ancora in attesa di un titolo ufficiale per la pellicola, che presumibilmente conterrà nuovamente la parola "home" (sono diversi i rumor che circolano al riguardo), mentre è stata recentemente comunicata la nuova data d'uscita del film: Spider-Man 3 arriverà nelle sale il 17 dicembre 2021 (salvo ulteriori spostamenti).