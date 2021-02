Spider-Man 3, Tom Holland in confusione: 'All'inizio camminavo come Nathan Drake'

Passare dall'essere Nathan Drake al vestire i panni di un ragazzino come Peter Parker non dev'essere la cosa più semplice del mondo, soprattutto se nel mezzo non c'è stato il tempo di prendersi una pausa degna di questo nome: per Tom Holland, dunque, è sorto qualche problema imprevisto sul set di Spider-Man 3.

L'attore ha infatti ricordato di aver avuto seri problemi ad uscire dal personaggio del protagonista di Uncharted durante i primi giorni di riprese del nuovo film targato Marvel Cinematic Universe, continuando senza accorgersene a far suoi gli atteggiamenti di Nathan Drake.

"Stavamo girando questa scena durante la quale cammino all'interno di questo edificio, quando Amy Pascal mi prende da parte e mi fa: 'Perché cammini in quel modo? Stai camminando come un uomo, devi camminare come un ragazzino' Vado a guardare dal monitor e vedo che in effetti sto camminando con aria spavalda, con sicurezza. Jon Watts mi fa tipo: 'Va tutto bene, è Nathan Drake. Lo ripuliremo e ripoteremo indietro Peter Parker'" ha raccontato divertito Holland.

Non solo lo stile della camminata, comunque: Uncharted ha lasciato i segni anche sui capelli di Tom Holland, che si è rifiutato di indossare una parrucca per Spider-Man 3; sempre il nostro Tom, intanto, continua a negare l'esistenza del multiverso nel Marvel Cinematic Universe.