Spider-Man 3, Tom Holland colpisce ancora: mostra e distrugge lo script del film

Appena arrivato sul set di Spider-Man 3, Tom Holland ne ha già combinata una delle sue, in pieno stile... Tom Holland. E Peter Parker. Ma vediamo cosa è successo.

Come promesso dal suo protagonista, sono finalmente iniziate le riprese con il cast principale di Spider-Man 3, l'ancora innominato terzo capitolo della saga dedicata all'Uomo Ragno targato MCU.

Ma se Holland e colleghi hanno appena fatto in tempo a metter piede in quel di Atlanta, il giovane attore è già riuscito a lasciare il segno, o in questo caso... Un iPad rotto, sembrerebbe.

Da quanto si può evincere dal video postato dallo stesso Holland sui social, infatti, la prima lettura del copione non è andata proprio come sperava... O meglio, non è proprio andata.

"Ok, allora, sono arrivato poco fa a casa, ad Atlanta, e mi hanno appena consegnato un pacco" esordisce Tom nel filmato "Nel pacco c'è un iPad. E sull'iPad c'è un copione. Il copione di Spider-Man 3. Quindi sto per scoprire cosa dovrò fare per i prossimi cinque mesi".

"Non vi dirò nulla però" avverte "Perché ho imparato la lezione. Ma sono così entu... Oh diamine!" esclama, prima di concludere "Ho appena rotto questo iPad!".

Poco dopo, però, afferma, mostrando l'iPad (un altro?): "Ok adesso mi metto a leggere lo script!".

Se si trattasse di un semplice sketch o meno, se a essersi rotta fosse semplicemente la cover o se i Marvel Studios mettano infiniti iPad a disposizione (almeno ai Tom Holland) non lo sappiamo, ma che la lettura del copione di Spider-Man 3 sarà estremamente interessante visto ciò che sappiamo finora sul film (come ad esempio la presenza di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange o quella dell'Electro di Jamie Foxx), su questo non ci piove di certo. E non c'è bisogno di spoiler da parte del suo adorabilmente goffo protagonista.