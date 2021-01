Spider-Man 3: Tom Holland cerca Zendaya in un video dal set innevato

Sono tanti ed estremamente variegati i rumor su Spider-Man 3 e sui personaggi che vedremo nel film, ma quest'oggi ci sono arrivati nuovi indizi dal set del film e tre elementi sembrano esser certi a questo punto: Tom Holland/Peter Parker, Zendaya/MJ e... Tanta neve!

Come si può vedere da un video dal set di Spider-Man 3 diffuso dal DailyMail (che trovate, come sempre, anche in calce alla notizia), il giovane Peter sembra proprio essere alla ricerca di qualcuno. Il ragazzo infatti continua a guardarsi costantemente intorno camminando lungo una strada innevata, dopo aver consultato più volte un foglio.

Ma cosa o chi starà cercando il nostro amichevole Spider-Man di quartiere? Stando anche alle foto dal set diffuse quest'oggi, e la descrizione che le accompagnava ("Peter entra come se volesse chiederle di uscire, ma sembra cambiare idea una volta all'interno del negozio. Zendaya fa scivolare il suo caffè lungo il bancone prima che lui vada via"), pare si tratti di MJ, il personaggio interpretato da Zendaya, che ora lavora in una pasticceria assieme a Ned (Jacob Batalon).

Questo dev'essere dunque il momento in cui Peter mette piede nella Pasticceria Peter Pan, dato che verso la conclusione, il filmato ci mostra lui fa che fa il suo ingresso nell'edificio, per poi riuscirne poco dopo con una tazza di caffé in mano.

Al momento non sappiamo esattamente quale sia la situazione sentimentale del ragazzo, soprattutto visto il finale di Spider-Man: Far From Home, ma con il Multiverso di mezzo, scommettiamo che tutto sarà ancora più imprevedibile di quanto possiamo immaginare.