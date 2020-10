Spider-Man 3: e se Tobey Maguire fosse lo zio Ben di Tom Holland? Ecco la folle fan art

Sebbene Sony non abbia confermato la presenza di Tobey Maguire e di Andrew Garfield in Spider-Man 3, i rumor continuano a far sognare i fan, che stavolta si sono immaginati qualcosa di grande.

La teoria prevede che Tobey Maguire interpreti nient'altro che Ben Parker, lo sfortunato zio di Peter, e nell'immagine pubblicata da ApexForm possiamo avere un primo assaggio di come si presenterebbe la rivelazione: uno zio Ben/Spider-Man che chiede al nipote se è tutto ok, mentre Peter si rivolge a lui con espressione stupita.

Con le assurdità a cui ci ha abituato lo Spider-Verse potrebbe non essere poi così infattibile. Il personaggio di Maguire potrebbe infatti provenire da un universo in cui è stato zio Ben ad essere stato morso da un ragno, e in cui il nipote è semplicemente un adolescente tra tanti. C'è poi da dire che, per quanto divertente, la teoria si basa sulle parole dello stesso Tom Holland, che in un'intervista di qualche anno fa per BBC Radio aveva rivelato:

"Mi piacerebbe che Tobey Maguire interpretasse zio Ben, credo che sarebbe super divertente, ma non credo che accetterebbe".

Nonostante il volto da eterno fanciullo di Maguire, potrebbe essere credibile nei panni di uno zio giovanile (del resto, anche l'età di zia May è stata ampiamente rivista nel MCU) Vi piacerebbe assistere ad un colpo di scena del genere? E soprattutto, siete pronti a veder morire un altro zio Ben? Per saperne di più sul nuovo film dovremo attendere il primo trailer di Spider Man 3.