Spider-Man 3, Tobey Maguire trend su Twitter: i fan si entusiasmano per il terzo film

La prospettiva di Spider-Man 3 è troppo succulenta per i fan che sui social si divertono a discutere su chi sia il miglior Spider-Man cinematografico. Ecco perché in queste ore Tobey Maguire ha iniziato ad essere trend su Twitter. Dopo aver interpretato Peter Parker nella trilogia di Sam Raimi, Maguire dovrebbe tornare in Spider-Man 3.

Kevin Feige non ha confermato né smentito quest'ipotesi:"Ho letto alcune cose. Non sono sicuro di aver letto tutto. La cosa divertente della speculazione online quando si tratta delle nostre cose è che alle volte non potrebbero essere più fuori strada di così e talvolta sono sorprendentemente vicine, ed è stato così negli ultimi anni".

Per quanto riguarda Spider-Man 3, Feige ha confessato:"Per me è surreale parlare di Spider-Man 3. Ho lavorato ad un film chiamato Spider-Man 3 molti anni fa diretto da Sam Raimi. Quindi chiaramente per il momento l'abbreviazione Spider-Man 3 per chiamarlo va bene. Lo chiamiamo Homecoming 3".



Tobey Maguire ha interpretato Peter Parker/Spider-Man in Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007).

Nel corso degli anni successivi altri attori hanno interpretato il personaggio: Andrew Garfield ha ereditato il ruolo in The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro (2014).

Nel Marvel Cinematic Universe il personaggio è interpretato da Tom Holland in Captain America: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) e Spider-Man: Far From Home (2019).



